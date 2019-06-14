طنجة..الأمن يلاحق شخصا اعتدى بواسطة السلاح الأبيض على ألمانية ( صور+ فيديو )

س بويعقوبي ـ هبة بريس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الجمعة، لتوقيف شخص اعتدى جسديا بواسطة السلاح الأبيض على مواطنة ألمانية تناهز من العمر حوالي خمسين سنة.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث وكذا إفادات أحد الشهود بمسرح الجريمة، فإن المتورط في هذا الاعتداء يشتبه في كونه على معرفة مسبقة مع الضحية، حيث كان يمكث رفقة أحد معارفه معها في شقة واحدة لمدة ناهزت شهرا تقريبا، قبل أن يدخل معها في عراك بالشارع العام، ويحاول تجريدها من حقيبتها اليدوية، ويعرضها لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

وأضاف المصدر أن الأبحاث والتحريات المكثفة تتواصل لتوقيف المشتبه فيه المتورط في هذه القضية، والكشف عن خلفيات ودوافع ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية، وكذا التحقق من إفادات الشاهد حول معرفة المشتبه فيه المسبقة بالضحية وملابسات تعريضها لهذا الاعتداء الجسدي، وذلك في الوقت الذي تم فيه الاحتفاظ بالضحية تحت الحراسة الطبية بالمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية

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