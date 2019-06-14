هيفتي يكشف ما دار بينه وبين حمد الله حول اصابته

هبة بريس - القسم الرياضي

قال عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي إن عبد الرزاق حمد الله مهاجم قال له إنه لا يحس بأنه قادر على تقديم الأداء المنشود منه , لهذا قرر مغادرة المعسكر .

وأضاف هيفتي: سألت حمد الله عند مغادرته معسكر المنتخب، وطلبت منه تفسيرا للسبب ..فأجابني بصريح العبارة: “أنا محاسش براسي مزيان وميمكنش ليا نعطي مع المنتخب.

“وأكد هيفتي أنه أرجع سبب مغادرة حمد الله لإصابة قد ألمت به يومين قبل المباراة واتفق مع اللاعب على أجراء فحوصات طبية لكن اللاعب لم يحضر في الموعد المتفق عليه.

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