الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات يطالب برفع نسبة العمولة والحوار الجاد

هبة بريس ـ الربـــاط

اغلق وكلاء ووسطاء التامينات ابواب وكالاتهم ومكاتب التامين اليوم الجمعة 14 يونيو 2019 ، ورفع الجميع صوت الاحتجاج أمام مقر الجامعة المغربية لشركات التامين واعادة التامين .

الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التامينات اصدر بلاغا يؤكد فيه على المطلب الاساسي المتمثل في رفع نسبة العمولة ومنح تعويضات مقابل الخدمات التي تم تفويضها لوسطاء التامينات من طرف شركات التامينات .

وعبر البلاغ عن رفض وكلاء ووسطاء التامينات لطريقة تعاطي الجامعة المغربية لشركات التامين واعادة التامين مع ملفهم “المطلبي المشروع ” .

وعبر الاتحاد ايضا عن رفضه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الجد الصعبة التي يعيشها مهنيو قطاع الوساطة في التامينات حيث ان نسبة العمولة لم تعرف ارتفاعا مند اكثر من 40 سنة على الرغم من الارتفاع المتزايدللنفقات التي باتت تتحملها المهنية ناهيك عن الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوم به.

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