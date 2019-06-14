“كاف” يرفع العقوبة عن حكم مباراة الوداد والترجي

هبة بريس ـ رياضة

رفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) العقوبة عن الحكم جهاد جريشة، وذلك بعد اللغط الذي أعقب نهائي دوري أبطال أفريقيا في مايو الماضي بين ناديي الوداد والترجي .

ووفقاً لما نشرته صفحة الاتحاد المصري على “فيسبوك”، اليوم الجمعة، فإنه “تم رفع الإيقاف عن جريشة وعودته للبطولة الأفريقية (التي تقام في مصر الأسبوع المقبل) “.

وأكد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الحكام، قبول الاتحاد الأفريقي التظلم المقدم من الاتحاد المصري على قرار إيقاف جريشة.

وأضاف: إنه “تم رفع الإيقاف عنه، ومن المنتظر أن ينضم جريشة السبت إلى معسكر حكام البطولة الأفريقية ليرتفع عدد الحكام المصريين فيها إلى 6، بينهم ثلاثة حكام ساحة”.

وكان الكاف قد أوقف جريشة 6 أشهر في أعقاب مباراة الذهاب التي أقيمت في 24 مايو الماضي بين ناديي الوداد والترجي، “بسبب ضعف الأداء”.

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