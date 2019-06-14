بلافريج يسائل العثماني بخصوص التضييق الممارس على طلبة الطب وعائلاتهم

هبة بريس ـ الرباط
ساءل عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول “الزيارات الليلية التي قام بها أعوان السلطة لمنازل آباء وأولياء طلبة الطب من أجل دعوتهم إلى وقف مقاطعة الامتحانات”.
وتطرق بلافريج في سؤاله أيضا إلى تعرض عدد من الطلبة إلى الضغط بالحي الجامعي الرباط، حيث طالبتهم إدارة هذا الأخير بإخلاء الغرف التي يقطنونها.
وقال بلافريج للعثماني في ذات السؤال :” باعتباركم ممارس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة التنظيمية، ماهو تفسيركم لهذا التضييق الممارس على الطلبة وعائلاتهم؟”.
وأضاف:” في ظرفية تتميز بتدهور شامل لقطاعي التعليم والصحة في المغرب، هل الحل لا يتجلى في المناقشة والاستماع لهؤلاء الطلبة عوض خوض معارك وجدالات؟”.
وتابع:” ألا تعتقدون أن أسلوب تدبيركم للاحتجاجات الاجتماعية التي يعيش على وقعها المغرب منذ سنتين ونصف، ساهم في تأجيج الأوضاع وفقدان الثقة تجاه حكومتكم؟”.
المتشائل...
في 23:03
احزاب السلطة ذاقت من اموال الشعب وتغولت…تركتم ابناءنا عرضة للحصار والترهيب والتخوين و…ضميركم غائب لان كلامكم يكون فقط في المناسبة…ما يقع اليوم نتيجة تراكمات لم يعرف اسرارها المواطن….الدولة اعلنت عن سوء نيتها في طرد الفقراء من الطب ومحاصرتهم بينما تعتبر الخواص شركاء…هل يعقل عاقل ان يمرر هذا الخطاب امام مسؤولي الاحزاب حتى ولو كانت احزابا يمينية….لننظر الى اليمين في اوربا ماذا يفعل…ستحاسبون حسابا عسيرا وبطونكم المنتفخة وسهراتكم الماجنة …
فبلادي ظلموني....
في 23:19
فبلادي ظلموني…فبلادي ظلموني…انا اب لطالب بكلية الطب احس بان لا حق للفقراء في الطب…انظروا ما يقع لطبيب الفقراء بتارودانت يا ايها الذين يحقدون على المدرسة العمومية..لقد تركتموه وحيدا…تحاكمون الاطباء بعقلية الماضي او بعقلية الذي يعتبر المال اهم من الرجال…ابناؤنا بحاجة الى الوضوح في التعامل لا الترهيب والطرد من الاحياء الجامعية التي هي اصلا ملك للشعب…من يخلق الفتنة والفوضى في البلد..اليس في البلد من يشاهد ويسمع ويرى…الا يستحيي مسؤول بالجهر قائلا ان مؤسسات الخواص شركاء…هل بيع كل شيء ..هذا مربط الفرس كما يقال…ازمة كليات الطب ليست ازمة عدليين ولا هم يحزنون…انها وعود اعطيت لاصحاب الشكارة والحكومة وجدت نفسها في ورطة حتى نسمي الاسماء بمسمياتها..لا سياسة النعامة..