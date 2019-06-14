إندلاع النيران في شاحنة على الطريق السيار بمنطقة شيشاوة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إلتهمت النيران قبل قليل من عشية اليوم الخميس 14 يونيو الجاري، شاحنة كبيرة ” فريكو” على مستوى الطريق السيار أكادير-مراكش قرب مدخل شيشاوة، والتهمتها النيران كليا فيما نجا السائق ومعاونه بأعجوبة.

ولازالت الطريق مقطوعة في اتجاه أكادير، منذ حوالي 30 دقيقة إذ يرتقب أن يفتح الطريق في وجه مستعمليه، بعد استكمال التهام النار لبقايا الشاحنة الكبرى.

ولم تتدخل بعد مصالح الوقاية المدنية لاخماذ النيران، بل هناك مجهودات لعمال الطريق السيار من أجل منع حركة السير في اتجاه الشاحنة المحروقة، والتي لم تعرف بعد الاسباب هل مرتبط بالمكابح او تماس في المحرك.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1