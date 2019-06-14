إنفانتينو: هناك مشاكل في “الكاف” و”الفيفا” ستتحمل مسؤوليتها

هبة سبور – شفيق عنوري

اعترف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بوجود مشاكل داخل الاتحاد الإفريقي للعبة، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها مباراة إياب نهائي دوري الأبطال، بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي احتضنها ملعب رادس.

وقال إنفانتينو، في حوار أجرته معه صحيفة “ليكيب” الفرنسية، “علي احترام قرينة البراءة، ولكن الأحداث التي عرفتها مباراة إياب نهائي دوري الأبطال، يوضح أن هناك مشاكل بالاتحاد الإفريقي”.

وأضاف، “الوضع الحالي بالاتحاد الكروي الإفريقي يقلقني، ويقلق كافة مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتابع، أن عددا كبيرا من رؤساء الاتحادات الكروية الإفريقية يطالبونه بفعل شيء ما حيال ما يقع في “الكاف”.

وأكد، أن الجانب السياسي له دخل في ما يقع، مستطردا، “الفيفا لم تختبئ وستتحمل مسؤوليتها فيما يقع”

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