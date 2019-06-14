إستقالة ” برلماني” تهز بيت البيجيدي بتارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فجرت إستقالة البرلماني عبد “الجليل مسكين”، المنتمي لحزب البيجيدي، عن دائرة تارودانت، ما يجري بداخل حزب المصباح إقليميا على المستوى التنظيمي .

وقالت مصادر من داخل تنظيمات الحزب إقليميا، أن إستقالة ” عبد الجليل مسكين” تأتي بعد عدة هزات تنظيمية شهدها الحزب، مؤخرا.

وذكر مصدر مطلع، أن اسباب الاستقالة ترجع بالأساس إلى التجاذبات التنظيمية التي يعرفها الحزب بين تياري العثماني وبنكيران، وتيار هذا الأخير يتواجد مناصروه بكثرة بإقليم تارودانت على خلاف باقي أقاليم الجهة.

واضاف نفس المصدر، أن الضجة التي أحدثها السؤال الشفوي الذي وجه البرلماني المستقيل حول موضوع المركب الثقافي بمدينة تارودانت، والذي اعتبره الفريق المسير لبلدية تارودانت تشويشا على عمل الحزب في تسيير الجماعة.

واشار ذات المصدر، أن هذا السؤال الذي وجه البرلماني يحمل مغالطات حول اسباب توقف المشروع الذي يعد من اهم المشاريع الثقافية بالمدينة، فيما اعتبر البرلماني أن جهات داخل الحزب بالمدينة مدته بمعلومات مغلوطة حول هذه المركب مما وضعه في موقف حرج.

وكان الكاتب الاقليمي” أوريش” قد وجه استفسارا حول الموضوع للبرلماني مسكين حول مضامين سؤاله، التي اعتبرها المسؤول الأول عن الحزب بالإقليم مساسا بصورة المجلس بلدية تارودانت.

ومن جهة أخرى، اعتبر البعض استقالة البرلماني مسكين من مهامه الحزبية وجها من أوجه الصراع المفتوح مع الكاتب الإقليمي للحزب، حول تصدر المشهد الإنتخابي في برلمانيات 2021 و الذي سيشمل كذلك التنافس على مقعد رئاسة بلدية أولاد التايمة .

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