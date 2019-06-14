طنجة : مواطنون يلقون القبض على لص هاجم فتاة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

تمكن مواطنون صباح اليوم الجمعة 14 يونيو من القاء القبض على لص حاول سرقة فتاة قبل ان يهاجم اشخاصا آخرين بحي “الخربة” بالقرب من مدار مسنانة .

وحسب ماعاينته “هبة بريس” فاللص هاجم سيدة كانت متوجهة الى العمل بالحي المذكور محاولا سرقتها قبل ان يهاجم حارس امن خاص تدخل رفقة اشخاص آخرين من ساكنة المنطقة والذين تمكنوا من شلّ حركته وتكبيله ، فيما لاذ شركاؤه بالفرار على متن دراجة نارية سوداء .

وتسجل ساكنة حي الخربة والضحى الوفاء تنامي حالات السرقة والنشل من طرف لصوص يستغلون خروج عمال المصانع والمستخدمين الى العمل لتنفيذ سرقاتهم .

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