تظاهرة “فن القفطان” تحتفي بمراد العشابي وبطل رضاة الوالدة في اكادير

ربيع بلهواري _ هبة بريس

اختارت تظاهرة فن ” القفطان” في نسختها الثالثة، أن تحتفي بالفنان و المنشط التلفزيوني، مراد العشابي، صاحب برنامج ” عندي ما يفيد “، الذي يبث على قناة ” تيلي ماروك “، الذي بصم على حضور متميز خلال رمضان المنصرم، من خلال مجموعة من الأعمال الناجحة، من قبيل برنامج الكاميرا الخفية ” الكاميرا ضاحكة ” الذي تصدر قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على القناة الاولى و سلسلة ” إسعاف كوم ” لمخرجه علي الطاهري، و مسلسل ” الوجه الاخر” للمخرج ياسين فنان.

هذه التظاهرة الفنية ستعرف أيضا تكريم كل من سميرة البلوي مقدمة برنامج ” صباحيات دوزيم “، والممثلة زينب عبيد بطلة مسلسل ” مقطوع من شجرة ” الذي عرف حظي بمتابعة كبيرة، على أن تختتم يوم الـ 27 من الشهر الجاري، بحفل فني كبير بفندق ” رويال أطلس” بمدينة أكادير، يحييه عدد من نجوم الغناء المغربي، تتقدمهم الفنانة سلمى رشيد، الفنانة سعيدة شرف، الفنان الجزائري ” موكصايب “، الفنان زكرياء الغفولي والفنان نعمان بلعياشي، علاوة على حضور ضيوف شرف، بينهم فنانين ومشاهير من مختلف أنحاء العالم، على أن يتخلل الحفل، تقديم عروض أزياء مختلفة، من إنتاج أبرز المصممين المغاربة والأجانب.

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