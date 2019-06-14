كلميم : ماذا بعد بوعيدة الذي قدم استقالته من رئاسة مجلس الجهة ؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لم يشكل تداول استقالة رئيس جهة كلميم واد نون التجمعي عبد الرحيم بوعيدة، معطى جديد إعتبارا أن الاستقالة كانت واردة للخروج من مرحلة ” البلوكاج” التي دامت أزيد من سنة .

وقالت مصادر عليمة ل” هبة بريس” أن إبنة عم الرئيس المستقيل و عضوة مجلس جهة كلميم وادنون، امباركة بوعيدة “ قد قادت مفاوضات مع التمثيليات الحزبية المشكلة للمجلس والتي دامت شهر كامل.

مصادرنا، كشفت أن التجمعية ، امباركة بوعيدة، مع مختلف الفرقاء السياسيين بالمنطقة، نجحت في إيجاد تسوية توافقية تُمكن من تجاوز معضلة الشلل الذي تعانيه جهة كلميم وادنون، دون أن تأكد مصادرنا رغبة أمباركة بوعيدة ترأس مجلس جهة كلميم واد نون، من أجل إستكمال ما تبقى من ولاية إبن عمها المستقيل .

وسبق للتجمعية أمباركة بوعيدة أن صرحت لوسائل الاعلام أن ” معضلة جهة كلميم وادنون تتجاوز الأشخاص لإيقاف جهة بأكملها بشكل لا يرضي الساكنة المحلية، ولا يعكس صورة إيجابية عن الجهوية الموسعة ببلادنا.

وأوضحت امباركة بوعيدة أنها وبمعية جل مكونات المجلس قد بذلوا جهودا كبيرة لإيجاد حل توافقي يضمن سيرورة المجلس بشكل عادي، معبرة عن تأسفها من التشويش الحاصل وبعض الضربات من عدد من الجهات والتي لا تهدف إلا لإستمرارية حالة الشلل القائمة، مشيرة أن تلك الأطراف التي لم تذكرها لم تبحث عن أي حل غير شل مجلس الجهة.

ما رأيك؟ المجموع 4 آراء 0 4