المصادقة على عدد من الاتفاقيات في الدورة العادية لغرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة – تافيلالت

سعيد وعشى – الرشيدية

بمجمع الصناعة التقليدية بمدينة الرشيدية صادق أعضاء مجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة – تافيلالت، يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري، في اجتماع الدورة العادية الثانية للغرفة برسم سنة 2019 على مجموعة من الاتفاقيات لتعزيز مكانة الصناعة التقليدية في النسيج الاقتصادي الجهوي والوطني والدولي بالإضافة الى عرض حصيلة أنشطة الغرفة للدورة العادية الثانية لسنة 2019 .

وفي هذا الصدد، صادق المجلس على اتفاقية شراكة بين غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة – تافيلالت وكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية حول تنسيق العمل من أجل إنجاز دراسات وبحوث علمية مرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية بالجهة، لتعزيز مكانة الصناعة التقليدية في النسيج الاقتصادي الوطني وتقوية قدرات الحرفيين والصناع التقليديين في مجالات التسيير والتدبير والتأطير عبر تبادل الخبرات وتعزيز الانفتاح والتعاون والتنسيق بين طرفي الاتفاقية والاستثمار الجيد للإمكانيات والموارد المتوفرة للرفع من مردودية ومستوى الخدمات المقدمة لتلبية حاجيات الحرفيين والصناع التقليديين لتحسين جودة منتوجات الصناعة التقليدية بالجهة .

كما وافق أعضاء المجلس بالإجماع على اتفاقية شراكة مع مركب التكوين المهني الرشيدية التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لتنظيم دورات تكوينية لفائدة الصناع التقليديين والهيئات الحرفية بالجهة، والتي من المتوقع ان يستفيد منها ازيد من 600 حرفي حسب مجالات عملهم سيتم توزيعهم على مختلف مراكز التكوين المهني الموجودة بمناطق جهة درعة تافيلالت .

وفي إطار انفتاح غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت لجهة درعة تافيلالت على محيطها الخارجي، بالنظر لما أصبحت تلعبه جمعيات المجتمع المدني من أدوار التنسيق والتكامل لتحقيق الاهداف التنموية المشتركة ومد جسور التعاون والشراكة بين الغرف المهنية وشركائها وخاصة الجمعيات والتعاونيات المشتغلة في مجال الصناعة التقليدية، صادق اعضاء مجلس الغرفة على اتفاقية إطار مع جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث لتنسيق العمل من أجل التحسيس بأهمية قطاع الصناعة التقليدية بجهة درعة – تافيلالت، عبر تنظيم حملات تحسيسية من أجل التعريف بالحرف المميزة للجهة، وإنجاز أنشطة مشتركة في إطار برنامج توافقي عبر النفوذ الترابي للجهة، والتعاون للحد من انقراض المنتوجات التقليدية عبر إبراز اهميتها في الحياة اليومية وأثرها الإيجابي على صحة المستهلك .

ليصادق أعضاء المجلس بالإجماع على دعم بعض التظاهرات والمهرجانات ذات الصلة بقطاع الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت، ويؤجل المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة – تافيلالت وشركة الإنتاج درا ميديا لتوثيق وتغطية دورات ومعارض وإنجازات وانشطة الغرفة.

وتم في بداية اشغال الدورة العادية لمجلس الغرفة التي حضرها الى جانب اعضاء مجلس الغرفة باشا مدينة الرشيدية نيابة عن والي جهة درعة تافيلالت، ورئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت، وعميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، ومدير مجمع الصناعة التقليدية وموظفي الغرفة وحرفيين، زيارة معرض للصناعة التقليدية بالمجمع وقراءة الفاتحة ترحما على روح أحد اعضاء الغرفة الذي وافته المنية بداية شهر رمضان الماضي، وعرض حصيلة لأهم أنشطة الغرفة خلال الدورة الثانية لسنة 2019.

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