امتحانات البكالوريا .. مجريات اليهم الثالث مرت في أجواء عادية

هبة بريس

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن مجريات اليوم الثالث من اختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا (دورة يونيو 2019) مرت في أجواء “جد عادية” بجميع مراكز الإمتحان بالجهة.

وذكر بلاغ للاكاديمية اليوم الجمعة أن الاحصائيات المسجلة خلال اليوم الثالث تفيد بحضور 44573 مترشح متمدرس من بين 45780، بنسبة ناهزت 97.36 في المئة، فيما بلغ عدد الحاضرين بالنسبة للمترشحين الأحرار 8228 مترشحا من أصل 14398 أي بنسبة 57.14 بالمئة، مضيفا أن النسبة الاجمالية للحضور بلغت 87.74 بالمئة.

وللإشارة، فإن عملية تصحيح إنجازات المترشحين الذين اجتازوا الدورة العادية من اختبارات البكالوريا بسنتيها الأولى والثانية بالجهة ستنطلق يوم 14 يونيو الحالي ، وينتظر أن تمتد إلى غاية 22 يونيو ب 48 مركز تصحيح مجهزة بمئات الحواسيب من أجل المسك الفوري للنقط وإدخالها عبر منظومة معلوماتية، ومسطحة موحدة بمعايير الحماية الأمنية اللازمة.

وحسب معطيات رسمية للأكاديمية، فقد تم توزيع المراكز بالجهة على خمسة مراكز بالرباط و ثمانية بسلا، و تسعة بالقنيطرة، و 10 بالخميسات، و ستة بسيدي قاسم، وثمانية بالصخيرات تمارة ومركزين بسيدي سليمان.

وأعلنت مصالح الأكاديمية أنها جندت لهذه العملية 5072 أستاذة وأستاذا سيتكلفون بتصحيح أكثر من 30 مادة امتحن فيها 103790 مترشحة ومترشحا، كما تم تجنيد أكثر من 140 إطارا متخصصا في الإعلاميات، ستعهد لهم مهام مواكبة وتأطير الجوانب التقنية المرتبطة بعملية المسك الآلي.

وفي هذا الاطار، أكدت الأكاديمية أنها وفرت كل الظروف المناسبة لإنجاز العملية في أجواء جيدة تتسم بالدقة والشفافية والإلتزام بالمقتضيات القانونية المتضمنة في دفتر المساطر والمذكرات الوزارية، وجندت الموارد البشرية واللوجيستيكية اللازمة، مشيرة إلى أن هذه العملية تخضع لتتبع وإشراف مباشر لمفتشين ومؤطرين مختصين في مجال الإعلاميات.

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