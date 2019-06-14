أحد متهمي “جريمة شمهروش” : قتل الرجال أفضل من قتل النساء

هبة بريس

خلال جلسة المحاكمة التي شهدتها محكمة الاستئناف بمدينة سلا، يوم أمس الخميس، صدم أحد المتهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين بمنطقة امليل، نواحي مدينة مراكش، الحضور بحديثه.

وقال المتهم المتابع في القضية :”ليس المشكلة في أنك قتلت إنسانا ولكن “كان من الأفضل أن تقتل الرجال وليس النساء”.

واعترف عدد من المتابعين بالملف بصلتهم بالتنظيمات المتطرفة، في حين نفوا علاقتهم بجريمه شمهروش.

هذا ويتابع المتهمون، ومن بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف…”.

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