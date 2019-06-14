وزارة القصور الملكية: الاحتفال بذكرى عيد العرش ستتم وفق العادات والتقاليد الجاري بها العمل

هبة بريس

أصدرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ، بلاغا الجمعة 14 يونيو، أعلنت فيه أن الاحتفالات بالذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس، على العرش ، ستتم وفق العادات والتقاليد الجاري بها العمل، وذلك على غرار السنوات السابقة.

في ما يلي بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.

” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الاحتفالات بالذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، ستتم وفق العادات والتقاليد الجاري بها العمل، وذلك على غرار السنوات السابقة. وبناء عليه، فإن مختلف المؤسسات والهيآت والفعاليات الوطنية مدعوة لتخليد هذه المناسبة السعيدة بطريقة عادية، ودون أي مظاهر إضافية أو خاصة”.

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