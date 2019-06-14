القنيطرة: الشرطة تضطر لإشهار أسلحتها لتوقيف مجرم خطير

هبة بريس

اضطرت عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تشارك في العمليات الأمنية الجارية بمدينة القنيطرة، مساء امس الخميس، لإشهار أسلحتها الوظيفية خلال تدخل أمني لتوقيف مشتبه فيه عرض حياة موظفي الشرطة لتهديد خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة أمنية كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي تم ضبطه بحي الساكنية متلبسا بتهديد شخص قاصر باستعمال سلاح أبيض عبارة عن سيف، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة اضطرت معها عناصر الشرطة لإشهار أسلحتها الوظيفية دون استعمالها، مما مكن من ضبط المشتبه فيه وحجز السلاح المستعمل في الاعتداء.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية

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