درك أزرو يطيح بتجار مخدرات من تاونات

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بأزرو، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها لها مصادرها الخاصة وبتعليمات من القائد الجهوي للدرك الملكي بمكناس، أول أمس الأربعاء، من توقيف شخصين (ا ـ ع) و (ط ـ ا) يبلغان من العمر 21/25 سنة، يشتبه تورطهما في الإتجار في المخدرات بدوار اعمر واعلي بجماعة تيكريكرة بإقليم إفران.

وبحسب مصادر ” هبة بريس” فإن المشتبه بهما ينحدران من تاونات وبحوزتها 2 كيلوغرامات من مخدر الشيرا وحوالي 3 كيلوغرامات من مخدر الكيف على شكل مسحوق معد للإستهلاك، وهما على متن سيارة خفيفة كانا في طريقهما إلى مدينة خنيفرة لترويج حمولتهما من المخدرات.

هذا وقد تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، لأجل تعميق البحث معهما في المنسوب إليهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بابتدائية آزرو .

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