عقوبات وغرامات بالجملة في حق الأندية

هبة بريس

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يومه الأربعاء 12 يونيو 2019 وأصدرت القرارات التالية :

– البطولة الوطنية اتصالات المغرب القسم الأول:

• مؤجل الجولة 27:

+ تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بأولمبيك خريبكة، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 10 درهما لاجتياح جماهيره لأرضية الملعب بعد نهاية المباراة التي جمعته بأولمبيك خريبكة، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ إلزام فريق الوداد الرياضي بأداء تعويض مادي لكل الخسائر التي ألحقها جمهوره، اثر اجتياحه لأرضية المركب الرياضي محمد الخامس، بعد نهاية المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك خريبكة وذلك بعد تقييمها وتحديدها من طرف إدارة الملعب.

+ توقيف ياسين الحواصلي لاعب فريق أولمبيك خريبكة، لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الوداد الرياضي.

• الجولة 29:

+ معاقبة فريق أولمبيك أسفي بإجرائه مباراتين نافذتين دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 75 ألف درهما، لاجتياح جماهيره لأرضية ملعب المسيرة في المباراة التي جمعته بنادي الكوكب المراكشي مما أدى إلى توقيف اللقاء لمدة 21 دقيقة، فضلا عن استعماله للشهب الاصطناعية ورميه للقارورات ومواد حديدية داخل رقعة الميدان، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ توقيف السيد أحمد بوكطاية، الكاتب العام لفريق أولمبيك أسفي لمباراة واحدة، مع تغريمه مبلغ 4000 درهما لاحتجاجاته المبالغ فيها على قرارات الطاقم التحكيمي خلال المباراة التي جمعته بالكوكب المراكشي، وذلك المادة 86 من قانون العقوبات.

+ تغريم نادي الكوكب المراكشي، مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك أسفي ، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق أولمبيك أسفي، مبلغ 2000 درهما، لجمعه خمس إنذارات وطرد في المباراة التي جمعته بنادي الكوكب المراكشي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق الرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب التطواني، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق المغرب التطواني، مبلغ 2000 درهما، لجمعه ستة إنذارات في المباراة التي جمعته بنادي الرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق سريع واد زم مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك خريبكة، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

• الجولة 30:

+ توقيف يوسف أكردوم لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي، لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الرجاء الرياضي.

+ تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق الدفاع الحسني الجديدي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق الرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ توقيف أيوب القاسمي لاعب فريق حسنية أكادير، لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب الريف للحسيمة.

+ توقيف أمين الصادقي لاعب فريق حسنية أكادير، لمباراة واحدة نافذة، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب الريف للحسيمة.

+ تغريم فريق الكوكب المراكشي مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، ورمي الكراسي على أرضية الملعب خلال المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ إلزام فريق الكوكب المراكشي بأداء تعويض مادي لكل الخسائر التي ألحقها جمهوره، بالملعب الكبير لمدينة مراكش، وذلك بعد تقييمها وتحديدها من طرف إدارة المركب.

+ تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق الكوكب المراكشي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق أولمبيك خريبكة مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريقه بمولودية وجدة، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

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