منفذ “مذبحة المسجدين” في نيوزيلندا: أنا بريء

هبة بريس - وكالات

دفع السفاح، برنتون تارانت، المتهم بقتل 51 مصليا مسلما في هجوم مسلح شنه على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا في مارس الماضي ببراءته من كل تهم القتل والإرهاب الموجهة إليه.

والمتهم القابع في سجن مشدد الحراسة في أوكلاند لاذ بالصمت لدى مثوله، الجمعة، أمام المحكمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة في حين قال محاميه إن موكله “يدفع ببراءته من كل التهم”.

وتارانت، الذي يؤمن بنظرية تفوق العرق الأبيض متهم بقتل 51 شخصا ومحاولة قتل 40 شخصا آخر والشروع بعمل إرهابي، وذلك خلال المجزرة التي ارتكبها في 15 مارس الماضي.

وخلال جلسة الاستماع التي عقدت الجمعة أبلغته المحكمة بأنّ لجنة الأطباء النفسيين التي أخضعته لتقييم نفسي في السجن خلصت إلى أنه يتمتّع بالأهلية العقلية للخضوع للمحاكمة.

وحضر حوالى 80 ناجياً من المجزرة وأقارب الضحايا جلسة الاستماع وجلسوا في المقاعد المخصصة للحضور.

وعلى الشاشة التي نصبت في قاعة المحكمة أمكن لهؤلاء أن يشاهدوا التهم وهو يبتسم في مرات كثيرة.

وحدّد القاضي جلسة بدء المحاكمة في 4 مايو 2020، بينما قال المحامي شاين تيت إنه من المفترض أن تستغرق المحاكمة 6 أسابيع تقريباً.

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