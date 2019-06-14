البيضاء .. شرطي يشهر سلاحه لتوقيف مروج للمخدرات

هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بدائرة الهراويين بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، مساء أمس الخميس، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة أمنية كانت قد انتقلت للحي السكني “أولاد غانم 2” لتوقيف شخص، يبلغ من العمر 27 سنة، يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة باستخدام السلاح الأبيض، معرضا سلامة موظفي الشرطة للخطر، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي لتفادي التهديدات والمخاطر الصادرة عن المشتبه فيه.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر تمكن من الفرار بعدما أبدى مقاومة عنيفة، مستغلا عامل الليل وصعوبة مكان التدخل وحرص عناصر الشرطة على سلامة المواطنين الذين كانوا بالقرب من عين المكان، بينما تم ضبط السكين الذي استخدمه المشتبه به في محاولة الاعتداء على موظفي الشرطة، والذي لازالت الأبحاث والتحريات الميدانية متواصلة لتوقيفه بغرض تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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