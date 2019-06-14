طقس الجمعة .. تساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الجمعة، أن تكون السماء أحيانا غائمة خلال الصباح بالشمال الشرقي للبلاد مع قطرات مطرية متفرقة، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة. ومن المتوقع أن تهم زوابع رملية المنطقة الجنوب-شرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، وغربية بالبوغاز، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة خلال الليل ما بين 06 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و 17 درجة بالشمال، وبالوسط والمنطقة الشرقية والجنوب، وما بين 18 و23 درجة بالجنوب-الشرقي.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 16 و21 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بالشمال الشرقي والسايس والبوغاز والواجهة المتوسطية والسواحل والسهول المحيطية وما بين 27 و32 درجة بكل من السهول الداخلية والشرق وسوس والسفوح الجنوبية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و 37 درجة بأقصى الجنوب و الجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول السواحل الأطلسية

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