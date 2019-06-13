صحافيو اكادير ينتخبون قيادتهم النقابية

هبة بريس : أكادير

في جو من المسؤولية والرغبة في تطوير الاداء النقابي لمنخرطي النقابة الوطنية للحافة المغربية بجهة سوس ماسة ، جدد الصحافيون المنضوون في النقابة مكتبهم الجهوي وانتخاب قيادة جديدة بالاجماع عهد لها باستكمل الاوراش التي فتحها المكتب المنتهية ولايته

وتم انتخاب الزميل عز الدين الفتحاوي بالاجماع كاتبا جهويا، كما تم انتخاب مكتب من 13 عضوا لتسيير الفترة القادمة، وتحت مراقبة ما يزيد عن 46 صحافية وصحافي تم عرض تقرير ادبي يرصد الفترة التي تولى فيها المكتب السابق المسؤولية، والتي تميزت بالعديد من الانشطة والنضالات النقابية على صعيد الجهة، حيث استطاع الفرع الجهوي ترسيخ تقليد استثنائي في الاحتفال السنوي بالجائزة الجهوية للصحافة ، والتي وصلت نسختها الخامسة بفضا اصرا ر استثنائي على ترسيخ هذا التقليد، الى جانب كثيف من النضالات للدفاع عن المهنة والمهنيين بالجهة

وبعد تقديم التقرير المالي فتح باب النقاش حول الحصيلة الادبية والمالية، والتي عرفت نقاشا خصبا ثمن المكتسبات ، ونبه للعثرات تم التصويت بالاجماع على التقريرين الادبي والمالي، مع توصيات بتطوير اداء الفرع الجهوي للنقابة

وكان الزميل عبد الكبير اخشيشن مبعوث المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي اشرف على الجمع العام، قد قدم عرضا مفصلا حول واقع المهنة والاسئلة التي تؤرق الصحفيين بالجهة، وكذا المجهودات المبذولة لتطوير الاداء النقابي وتحسين آلياته، وتفاعل مع مجموعة من الاسئلة التي كانت غزيرة ومتنوعة من حضور وازن للصحافيين من مختلف المنابر والقطاعات

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0