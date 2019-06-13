هبة بريس ـ الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية البرازيلي، إرنيستو أراوجو، اليوم الخميس ببرازيليا، أن البرازيل تدعم جهود المغرب من أجل التوصل إلى “حل واقعي” لقضية الصحراء التي عمرت طويلا، معربا عن استعداد بلاده للمساهمة في مختلف الجهود من أجل التوصل الى “حلول تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد الخطابات”.

وقال رئيس الديبلوماسية البرازيلية، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة بمناسبة زيارة الأخير إلى برازيليا، “في ما يتعلق بقضية الصحراء، القضية الحيوية بالنسبة للمغرب ، فإن البرازيل تدعم جهود المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي لقضية الصحراء التي عمرت لعقود”.

وأوضح أن بلاده “تبدي اهتماما كبيرا للمساهمة في مختلف الجهود المبذولة عبر العالم للتوصل إلى حلول تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد خطابات وتخلق قواعد جديدة للتعاون” ، مشيرا إلى أن البرازيل ستساهم في ذلك بكل الوسائل المتاحة لها.

وذكر أن تبادل الآراء حول القضايا الشائكة أمر جوهري، مبرزا علاقات الصداقة المتينة والثقة الكبيرة التي يتقاسمها كل من المغرب والبرازيل.

وبدأ السيد بوريطة اليوم الخميس زيارة إلى البرازيل أجرى في إطارها مباحثات مع العديد من سامي مسؤولي البلد الجنوب أمريكي.

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