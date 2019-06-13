يونس مجاهد رئيسا للاتحاد الدولي للصحافيين

هبة بريس ـ الرباط

انتخب يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة بالمغرب، رئيسا للاتحاد الدولي للصحافيين، الذي يعقد مؤتمره الثلاثين بالعاصمة التونسية، من 11 إلى 14 يونيو، تحت شعار “مستقبل الصحافة في الزمن الرقمي”، وتشارك فيه تنظيمات نقابية صحافية من مختلف القارات الخمس.

وحصل مجاهد على غالبية الاصوات المعبر عنها ويصل عددها إلى 200 صوت، في حين حصل منافسه الكندي مارتان أوهالنون، على 112 صوتا.

واضاف البيان ان هذه أول مرة يفوز بها صحافي من القارة الإفريقية ومن العالم العربي بهذه المسؤولية، التي تعاقب عليها رؤساء من أوروبا وأستراليا، مشيرا الى ان هذا الانتصار يتوج الحضور الدائم والفاعل للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذا التنظيم، ويؤكد الفعالية الكبيرة التي تميزت بها السياسة الخارجية التي نهجتها.

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