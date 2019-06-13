إليسا تنهي رحلة للعلاج من السرطان

هبة بريس ـ القسم الفني

أكدت الفنانة اللبنانية إليسا أنها عادت إلى بيروت، بعد قيامها برحلة علاجية ليدها اليمنى التي تضررت نتيجة العلاج الذي خضعت له للشفاء من سرطان الثدي، الذي أعلنت إصابتها به في أغسطس 2017.

وظهرت إليسا في صور لها نشرتها عبر حسابها في موقع “تويتر”، أمس الأربعاء، وهي في تركيا، ويدها ملفوفة بالضمادات.

وكانت تقارير إعلامية لبنانية كشفت أن إليسا سافرت إلى ألمانيا للعلاج من مضاعفات نتجت عن علاجها السابق من مرض السرطان الذي شفيت منه، حيث بقيت هناك 20 يوماً.

وخضعت إليسا لجراحة في يدها، في شهر فبراير الماضي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، دون الكشف عن نتيجة ما جرى لها بعد العملية.

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