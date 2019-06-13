“الاشتراكي الموحد” يحمل الدولة مسؤولية السنة البيضاء في كليات الطب

هبة بريس ـ الرباط

وصف الحزب “الاشتراكي الموحد” احتجاجات طلبة كلية الطب بـ ” العادلة ” وقال انه نه يتابع بقلق بالغ التطورات التي عرفها هذا الملف مشيدا باحتجاجاتهم ” التي تاتي ضدا في المخططات التخريبية الرامية إلى إقبار الخدمة العمومية في مجال الصحة والتعليم ورهنها بمصالح لوبيات القطاع الخاص”.

وأضاف الحزب في بلاغ له، أنه أمام تعنت وتجاهل المسؤولين لمطالب طلبة الطب، الذين خاضوا نضالات منذ شهر مارس عبر بيانات ووقفات ومسيرات، ومقاطعة متقطعة ومفتوحة للدراسة والخدمة التطبيقية، ثم مقاطعة الامتحانات بعد استنفاذ كل الإمكانيات الأخرى.

واعلن الحزب تضامنه ودعمه اللامشروط لطلبة كليات الطب من أجل الدفاع عن حقوقهم وتحقيق مطالبهم المشروعة قبل ان يندد بنهج الدولة لأسلوب القمع والتهديد لإجهاض النضالات السلمية للطلبة وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.

وحمل الحزب الدولة مسؤولية السنة الجامعية البيضاء التي تلوح في الأفق وتبعاتها النفسية والبيداغوجية والاجتماعية مطالبا في نفس الوقت بفتح حوار جدي ومسؤول وعاجل مع ممثلي الطلبة، والتجاوب مع مطالبهم لإنقاذ الموسم الدراسي.

كما ثمن الحزب عاليا روح التضامن الذي عبر عنها الأساتذة والأطباء الداخليين والمقيمين، وكذلك استجابة الأمهات والآباء لنداء تنسيقية الطلبة بتنظيم وقفات احتجاجية يوم 10 يونيو الجاري، تعبيرا عن مساندتهم ودعمهم لنضالات أبنائهم.

الى ذلك قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، ان إضرابات طلبة الطب ومقاطعتهم للامتحانات لن تؤثر على مباراة ولوج الكلية، وأن امتحانات ولوج السنة الأولى ستجرى وفقا لما هو مقرر.

وقال الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الالتزامات التي قدمها كل من وزير الصحة أنس الدكالي ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، هي التزامات حكومية، ستعمل الحكومة على تنزيلها.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مطلب الطلبة المتعلق بمباراة الإقامة والذي يريد الطلبة منه منع الأطباء الحاصلين على شواهد من كليات خاصة من اجتياز مباراة الإقامة، غير معقول، مشيرا إلى أن الحكومة لا يمكن أن تحدث تمييزا بين الأطباء، باعتبار أن معيار اجراء المباراة يبقى علميا فقط، قائلا أن الحكومة “لا يمكن أن تقبل إجراء فيه مبدأ يمس بتكافؤ الفرص ويخلق تمييزا بين المغاربة”.

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