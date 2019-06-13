بالفيديو : الحكومة تتهم “العدل والإحسان” بتحريض طلبة الطب

هبة بريس ـ الرباط
وجهت الحكومة اتهامات مباشرة إلى جماعة العدل والإحسان، بتحريض طلبة الطب واستغلالهم من أجل أهداف لا تخدم مصالح الطلبة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في نص بلاغ للحكومة تلاه خلال الندوة الصحافية الأسبوعية اليوم الخميس، إن جماعة العدل والإحسان استغلت طلبة الطب، من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم.
وأضاف الخلفي أن الحكومة ستعمل على تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها، وعلى أنه لن تكون سنة بيضاء، مشيرا إلى أن الطلبة سيرسبون أو يطردون إذا استوفوا السنوات القانونية المسموح بتكريرها.
وشدد الخلفي، على أن الحكومة تلتزم باحترام مبدأ تكافؤ الفرص دون أي تمييز، و انها تتابع باهتمام الملف، وتتبنى إجراءات الوزارتين لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة، من خلال التجاوب مع المطالب المشروعة والمعقولة للطلبة.
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فتاح
في 19:06
حكومة خارج التاريخ.
المغرب في 2019 و الجكومة 1819.
والله ان توحد المغاربة في جميع القطاعات و وقفوا وقفة رجل واحد لاسقطوا هذه الحكومة المحكومة من اللوبيات و صندوق النقد الدولي.
محمد
في 20:12
أضن أن الطلبة راشدين بما فيه الكفاية لعدم الانصياغ لاي تيار , ويمكن أن نحرض البعض أما هنا فالأمر يتعلق بجميع الطلبة ,. ننتضر من الحكومة حل المشكل
خريبكي
في 21:54
المسؤولين في البلاد الحاجة الزوينة هوما ماليها أو الخايبة كيلسقوها في شي واحد
مواطن
في 22:23
العدل و الإحسان هي اللتي تحرض طلبة كلية الطب وهي أيضا من حرمت المغرب من تنظيم المونديال وهي سبب الجفاف وارتفاع فاتورة الماء و الكهرباء و تعطل تقنية الفار في تونس وهي سبب الهجرة السرية وفرض الحماية على المغرب سنة 1912 وهي من اوصلت ترامب إلى البيت الأبيض و حرضت بوش للتدخل في العراق وهي من اوصلت العدالة و التنمية لتكوين حكومة المغرب. طز على حكومة عندنا غبية و فاشلة.
فريد الاطرش....
في 22:30
حكومة رفض الراي الاخر.مرة اخرى كذبة العدل والاحسان .هي وراء المتعاقدين .وهاهي اليوم وراء الاطباء وغدا يعلم الله..لاتتركوا المشاكل معلقة بالاوهام والخيال.الوزارة بصريح العبارة تشن حملة مسعورة على القطاع العام وتعتبر القطاع الخاص شريكا اما القطاع العام فهو متسولا..لتاكيد ذلكهناك قراررقم19.034يهم الاشهاد الابتدائي .من يقرا ما وراء السطور سيقف على حقبقة محاربة الدولة للقطاع العام.القطاع العام عرف انقطاعا بسبب اضراب المتعاقدين عكس القطاع الخاص وفي الاخير يساوى بينهما.انه دفع بالمواطن الى العزوف مكرها على التعليم العمومي ونفس الراي يطبق على التعليم العالي .كيف لطلبة اطباء توقفوا عن الدراسة 2 شهرين ان يجتازوا الامتحان 25 يونيو…انها المهزلة ثم لاي حكمة يستدعى الاباء من طرف الداخلية. هل الطلبة قاصرون لازالوا تحت الوصاية…الداخلية لن تحل المشاكل بقدر ما تؤجلها…
طالب بكلية الطب
في 00:31
كانت الدولة عبر سنوات تراقب وتزن الوضع ، لديها قراءتها الخاصة الأوضاع . فسكتت وصبرت كما صبرت الجزائر ولم ترد التجريح ولا التهويل لكن حينما وصل الألم العظم خرجت مباشرة للعموم وصرحت بان العدل والإحسان وراء هذه الخرجات . كل طالب درس بالجامعات يعرف كيف تؤطر هذه الجماعة أفرادها وكيف تلعب دور الضحية وفي نفس الوقت حجم عنفها وقتلها لطبلة اخرين وخير دليل على ذلك المرحوم المعطي اوملي ابن كرسيف. وهل يأتي الان من يجادل عكس هذا فهو مخطىء
غير معروف
في 08:13
الاحزاب عيبها انها لا تؤطر المنتمين اليها.السبب هو المساهمة في الامية السياسية التي تعني التكلاخ وتغييب وجهة النظر.المواطن الحقيقي هو الذي يساهم في انتقاد ما يراه عيبا لان بهذا المنطق تقدمت الدول اما اسلوب النفاق السياسي فهو المسؤول عن هذه الارتجالية التي سقطت فيها الحكومة.سرعة نمو المجتمعات بسرعة مساهمة نخبها اما فكرة قولوا العام زين فمرفوضة…المغرب يعرف غليانا من الجنوب حتى الشمال من الشرق حتى الغرب…التعليم هو محور الصراع في المغرب منذ فجر الاستقلال لان تركيعه وافراغه من محتواه يسهل على الداخلية التحكم في الناس .المهم هو الهاجس الامني وليس العلم والفكر…هذا ما تجده الحكومة في تعليم خصوصي يدجن ويخضع المنخرطين فيه لان المهم هو النقطة والانجاح لا النجاح. النجاح كان ولايزال وسيبقى في المدرسة العمومية التي تستعين المؤسسات الخاصة باطرها.اذا كان هذا راي خاطئ فلتكون المدارس الخاصة اساتذتها في كل اسلاك التعليم.دولة فنلندا العظيمة منعت التعليم الخاص وشجعت التعليم العمومي…