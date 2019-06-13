بالفيديو : الحكومة تتهم “العدل والإحسان” بتحريض طلبة الطب

هبة بريس ـ الرباط

وجهت الحكومة اتهامات مباشرة إلى جماعة العدل والإحسان، بتحريض طلبة الطب واستغلالهم من أجل أهداف لا تخدم مصالح الطلبة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في نص بلاغ للحكومة تلاه خلال الندوة الصحافية الأسبوعية اليوم الخميس، إن جماعة العدل والإحسان استغلت طلبة الطب، من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم.

وأضاف الخلفي أن الحكومة ستعمل على تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها، وعلى أنه لن تكون سنة بيضاء، مشيرا إلى أن الطلبة سيرسبون أو يطردون إذا استوفوا السنوات القانونية المسموح بتكريرها.

وشدد الخلفي، على أن الحكومة تلتزم باحترام مبدأ تكافؤ الفرص دون أي تمييز، و انها تتابع باهتمام الملف، وتتبنى إجراءات الوزارتين لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة، من خلال التجاوب مع المطالب المشروعة والمعقولة للطلبة.

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