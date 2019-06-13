“نصاب أنيق يجرد مرشحين للبكالوريا من هواتفهم” .. الوزارة توضح

هبة بريس

نشرت وزارة التربية الوطنية بلاغا توضيحيا، على إثر ما تم نشره مؤخرا من طرف بعض وسائل الإعلام، بخصوص موضوع “نصاب أنيق يجرد مرشحين للبكالوريا من هواتفهم داخل مركز الامتحان”.

وأكد بلاغ الوزارة أن المديرية الإقليمية بمكناس، وبعد تحريها في الموضوع تؤكد أن هذا الخبر عار من الصحة ويفتقد إلى المصداقية ودقة الخبر، وأنه مجرد ادعاءات من وحي الخيال والإشاعات الزائفة.

وأضاف البلاغ : “إذ تنفي المديرية هذا الخبر جملة وتفصيلا، فإنها تؤكد أنها لم تتوصل بأية شكاية أو إشعار في الموضوع، سواء من اللجن الإقليمية التي تتفقد سير الامتحانات أو من رؤساء مراكز الامتحانات، أو من أي مرشح أو مرشحة، وهو الأمر الذي أكدته المصالح الأمنية أيضا، حيث لم تتلق بدورها أي شكاية في هذا الصدد”.

وأضاف البلاغ أن “امتحانات نيل شهادة البكالوريا لدورة يونيو 2019 على مستوى إقليم مكناس، قد مرت في أجواء تربوية سليمة محكمة”.

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