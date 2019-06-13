طرامواي الرباط.. تدعيم اسطول العربات استعدادا لتشغيل الخط 2

تسلمت شركة طرامواي الرباط سلا، اليوم الخميس، عربتي نقل جديدتين من صنف “سيتاديس” من شركة ألستوم، الرائدة عالميا في أنظمة النقل المتكاملة، من بين 22 عربة تم طلبها في شتنبر 2017.

وحسب بلاغ للشركتين، فإن تسلم هاتين العربتين يأتي استجابة للطلب المتزايد على طرامواي العدوتين، وبغية تشغيل الامتداد المنجز على الخط 2 والذي يصل إلى 7 كيلومترات.

وأوضح البلاغ أن عربات “سيتاديس”، المخصصة للخطين اللذين يربطان الرباط وسلا، تتميز بمرونتها وفعاليتها وتوفيرها كامل الراحة للمسافرين مع احترام البيئة.

وتتميز هذه العربات أيضا بأرضيتها المنخفضة والمتكاملة وأبوابها (12 بابا) والتي تمكن من تسهيل حركة الركاب وولوجهم للعربات، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية. كما أن تصميمها الذي يتناسب مع البيئة الحضرية للمدينة، سيحاكي تصميم العربات التي يتم استغلالها حاليا.

وأضاف البلاغ أنه سيتم ربط هذه العربات، التي يصل طولها إلى 32 مترا ببعضها للتمكن من نقل حوالي 606 مسافرين. وسيتم إيواء 22 عربة جديدة بمركز الصيانة حي كريمة بسلا، وإضافتها إلى 44 عربة تابعة لنفس الشركة، والتي بدأ استغلالها منذ ماي 2011، مما يضمن وتيرة مرور تصل إلى 8 دقائق بالنسبة للخط 1 و 9 دقائق للخط 2.

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