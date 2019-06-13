أسجن: الدرك الملكي يشن حملات تطهيرية ضد المبحوث عنهم وتجار الممنوعات‎

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

شنت مصالح الدرك الملكي ب”ابريكشة” التابعة لعمالة “وزان” حملة تمشيطية واسعة النطاق، إستهدفت مركز “أسحن” وضواحيها بحثا عن مبحوث عنهم في قضايا مختلفة تتعلق بالإتجار في المخدرات والضرب والجرح،وفي هذا الصدد توصل قائد المركز بإخبارية عن وجود كوخ مهجور يقع بين المزارع يشتبه في إستغلاله لأنشطة مشبوهة حيث تمت مداهمته وحجز المواد التي كانت بداخله .

الكوخ المهجور الذي يستغله شخص يدعى ” و.أ ” هو عبارة عن ورشة لتصنيع مسكر ماء الحياة ( الماحيا) وترويجه بين شباب المنطقة،إذ تبين بعد عملية المداهمة أنه يحتوي على معدات التخمير والتقطير وكل ما يلزم من تجهيزات ضرورية تمر عبرها مراحل تصنيع هذه المادة السائلة التي إنتشر التعاطي لها بشكل لافت بين أبناء المنطقة.

وأسفرت هذه العملية عن حجز كمية مهمة من المسكر (70 لتر) كانت معدة للبيع،وما يناهز (1100 كيلو) من التين المجفف والمخمر في براميل بلاستيكية إضافة إلى 5 قنينات غاز من الحجم الصغير و 4 أواني معدنية للضغط تستعمل في العملية،حيث تم إتلاف كل المحجوزات بعين المكان بتعليمات من النيابة العامة المختصة بعدما حددت عناصر الدرك الملكي هوية المتهم الذي يوجد في حالة فرار.

و تاتي هاته العملية كسابقتها من العمليات التي تم احباطها بالمنطقة بفضل المجهودات الجبارة التي يبدلها عناصر هذا المركز عامة و رئيسها خاصة في القضاء على الجريمة بتراب قيادة ابريكشة والنفوذ التابعة لها.

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