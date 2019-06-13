رسميا باعدي يعوض حمد الله في كأس افريقيا بمصر

التحكم في النص :
هبة بريس - القسم الرياضي
كشف الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ان الناخب الوطني هيرفي رونار قرر ضم اللاعب عبد الكريم باعدي للائحة 23 لاعبا الذين سيشاركون في النسخة الثانية والثلاثين لنهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر من 21 يونيو إلى 19 يوليوز 2019.
ويأتي قرار دعوة باعدي لتعويض غياب اللاعب عبد الرزاق حمد الله المصاب على مستوى الظهر والورك، والذي تبين للطاقم الطبي للمنتخب الوطني أنه لن يستطيع إتمام المعسكر وبالتالي عدم المشاركة في هذه الكأس.
وحسب طبيب النخبة السيد عبد الرزاق هيفتي، فاللاعب حمد الله سيخضع لفحوصات دقيقة؛ غدا الجمعة 14 يونيو 2019
ما رأيك؟
المجموع 26 آراء
22
4
حمادي
في 15:57
حمد الله ليس ولم يكن في يوم من الأيام لاعب المنتخب ومبارة اليوم تظهر و تثبت للجميع عكس ما يقوله بعض الإعلاميين و بعض المحسوبين عليهم
محمدينا
في 18:11
تعويض مهاجم للإصابة بمدافع أيمن
هههههههه
حيث هجوم المنتخب فيه ميسي و رونالدو و سواريز
باين البلان
مغربي
في 18:44
اشك في اصابة حمد الله
امين
في 19:46
حمد الله ليس مُصاب و لكنه غادر بسبب سوء المعاملة داخل المنتخب من طرف اللوبي…
Abdelkader
في 22:12
Le maroc sera disqualifié dès le premier tour, que des mauvaises décisions. Équipe devise. Plusieurs joueurs vielles et nulles. Renard va partir Après la can. Hamadallah est un très bon joueur, ces déplacements montre un joueur très efficaces et aime donner le maximum à son pays. La déception nous attend. Regarde les préparations des autres équipes et vous allez comprendre la différence.
ابو ميسي
في 22:37
وجود باعدي في المباراة البارحة رغم انه لم يكن في الائحة تيبان بلي كان مخطط لاقصاء حمد الله سابقا واصلا رونار عيط لحمد الله غير با ش يدير خاطر الجمهور اوما غيلعبوش او نزيدكم حمد الله عبدي ودمو حربي ميرضاش بالدل ينوض عليها مزروعا انا معاك عبد الرزاق عطيهم العصير مجموعة الشلاهبية
أحمد
في 22:38
كان من المفروض إقحام اللاعب حمد الله منذ البداية مع التشكيلة الرسمية للفريق حتى يتمكن من إبراز إمكانياته مع تواجد زياش وبوفال اللي كان عرفو الدور ديالهم في منح تمريرا حاسمة في مربع العمليات، ولكن للأسف هادشي ما حصلش وهذا كيبين النية المبيتة اللي كانت عند الطاقم التقني باش تغلب كفة اللاعب بوطيب وإقصاء حمد الله اللي دخل حتى الشوط 2 مع التشكيلة الثانوية وهذا كان مقصود
عبد الرحمان
في 22:44
الجمهور المغربي تبارك الله أصبح واعيا بالكواليس التي تدار تحت الطابلة، كلشي واضح هناك لوبي داخل المنتخب هدفه تغليب كفة لاعبين على آخرين وهذا يضر بمصلحة الفريق الوطني
khalid
في 01:35
ذكرت عدة تقارير إخبارية أن سبب مغادرة حمد الله لمعسكر المنتخب يعود إلى تذمره من عدم ترك فيصل فجر تنفيذه ضربة الجزاء التي أعلن عنها الحكم في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي انهزم فيها المنتخب المغربي أمام نظيره الغامبي يوم الأربعاء بمراكش بالإَضافة إلى شعوره بالعزلة داخل المعسكر وحتى رقم القميص تسعة الذي أراد حمله حمد الله، وهو القميص المخصص لسفيان بوفال منذ سنوات.
ويتحدث الصحفي والناقد الرياضي منعم بلمقدم لميدي1تيفي، عن تداعيات مغادرة حمد الله لمعسكر المنتخب المغربي .
محمد
في 08:55
حمد الله هو هداف ممتاز،إن كان فعلا الخبر بأنه غادر المنتخب بسبب التعامل الغير عادل من طرف بعض عناصر المنتخب فإن المدرب هو المسؤول،سوف يندمون لأن حمد الله هو من أحسن المهاجمين هذه التظاهرة.
فيصل فجر لاعب قليل المستوى يلعب درجة ثانية في فرنسا و الفرق التي لعب فيها كانت متأخرة الترتيب ولم يكن رسمي في التشكيلة.
سليماني عبدااسلام
في 10:45
اللحمدولله وأخيرا مونتخب دابا فحالتو ااجيدة بدون حمدالله كيما كيغول ااميتال ااشعبي لعياقة لخاوية باعدي الى وجد لمكانة نتاعو فلمونتخب غايكون مفاجئة اابوطولة
محسن
في 11:11
أظن أن خروج حمد هذا كان مخططا له قبل المباراة الودية والدليل هو مفاجأة الإبقاء على اللاعب باعدي رغم عدم تواجده في اللائحة الرسمية المقدمة للكاف زائد إقحامه في المقابلة الودية (فما جدوى ذلك؟!!!). المهم الأمور واضحة..
Moha
في 14:21
حمد الله هو هداف ممتاز،إن كان فعلا الخبر بأنه غادر المنتخب بسبب التعامل الغير عادل من طرف بعض عناصر المنتخب فإن المدرب هو المسؤول،سوف يندمون لأن حمد الله هو من أحسن المهاجمين هذه التظاهرة.
فيصل فجر لاعب قليل المستوى يلعب درجة ثانية في فرنسا و الفرق التي لعب فيها كانت متأخرة الترتيب ولم يكن رسمي في