رسميا باعدي يعوض حمد الله في كأس افريقيا بمصر

هبة بريس - القسم الرياضي

كشف الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ان الناخب الوطني هيرفي رونار قرر ضم اللاعب عبد الكريم باعدي للائحة 23 لاعبا الذين سيشاركون في النسخة الثانية والثلاثين لنهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر من 21 يونيو إلى 19 يوليوز 2019.

ويأتي قرار دعوة باعدي لتعويض غياب اللاعب عبد الرزاق حمد الله المصاب على مستوى الظهر والورك، والذي تبين للطاقم الطبي للمنتخب الوطني أنه لن يستطيع إتمام المعسكر وبالتالي عدم المشاركة في هذه الكأس.

وحسب طبيب النخبة السيد عبد الرزاق هيفتي، فاللاعب حمد الله سيخضع لفحوصات دقيقة؛ غدا الجمعة 14 يونيو 2019

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