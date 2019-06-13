مكتب حسنية أكادير يرفض استقالة رئيسه ويندد بالجهات التي تستهدفه‎

نُشر بتاريخ :  2019-06-13 - 15:36
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أحمد وزروتي: هبة بريس

عقد المكتب المسير لنادي الحسنية الاتحاد الرياضي لاكادير لكرة القدم اجتماعا طارئا تدارس من خلاله اسباب و تبعات الاستقالة المفاجئة لحبيب سيدينو من رئاسة النادي.
وحسب بلاغ النادي والذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، أن الاستقالة جاءت نتيجة ما يتعرض له من هجمات و إشاعات و أخبار مغلوطة تستهدف شخصه ,وتستهدف زعزعة استقرار النادي.

وجاء في البلاغ أيضا:
بعد تدارس حيثيات هذا القرار و أسبابه من طرف جميع الأعضاء تقرر ما يلي:
1- رفض هذه الإستقالة جملة و تفصيلا و التضامن اللا مشروط مع السيد الرئيس للحفاظ على استمرار النادي في توهجه و استقراره.
2- استعداد الأعضاء التصدي بجميع الأشكال المتاحة لأصحاب هذه الإشاعات و مروجي الأخبار الزائفة و التي يزعجها ما حققه النادي من إنجازات.
3- دعوة المكتب المسير لجميع فعاليات النادي من منخرطين و إلترات و جمعيات المحبين و الأشخاص الى التعبئة التامة و اليقظة للتصدي لكل من تسول له نفسه الإساءة لمؤسسات النادي عبر مواقع التواصل الإجتماعي و المواقع الإلكترونية ….الخ
4-دعوة السلطات المحلية و على رأسها السيد والي المدينة و المنتخبين و النسيج الإقتصادي للإلتفاف حول النادي باعتباره قاطرة للتنمية بالجهة.

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