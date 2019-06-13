وفاة 5 عمال مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث مروع

التحكم في النص :
هبة بريس - وكالات
آخرين، اليوم الخميس، في حادث مروري مروع في منطقة القناطر التابعة لمحافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية القاهرة.
وبحسب بيان أمني، فإن 5 عمال زراعيين لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرين في قرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية بكسور وجروح؛ جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نقل ثقيل بطريق ”القناطر – المناشي“.
وأوضح البيان الأمني، أن جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، بجانب الجثث والمصابين ونقلهم من موقع الحادث.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0