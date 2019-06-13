وفاة 5 عمال مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث مروع

نُشر بتاريخ :  2019-06-13 - 14:03
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هبة بريس - وكالات

آخرين، اليوم الخميس، في حادث مروري مروع في منطقة القناطر التابعة لمحافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب بيان أمني، فإن 5 عمال زراعيين لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرين في قرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية بكسور وجروح؛ جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نقل ثقيل بطريق ”القناطر – المناشي“.

وأوضح البيان الأمني، أن جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، بجانب الجثث والمصابين ونقلهم من موقع الحادث.

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