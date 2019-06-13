نائب رئيس جمهورية السورينام يستقبل بوريطة

هبة بريس

استقبل نائب رئيس جمهورية السورينام، ميشال أشوين أدهين، الأربعاء بباراماريبو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، بمناسبة زيارته إلى البلد الكاريبي.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للطرفين لبحث التقدم الهام المسجل في مجالات العلاقات الثنائية و لتجديد التزامهما بتعزيزيها وتوسيعها بشكل أكبر على أساس الصداقة، والثقة المتبادلة والتفاهم لصالح شعبي البلدين.

وبالمناسبة ذاتها، اتفق الطرفان على مواصلة النقاشات المنتظمة من أجل تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية المشتركة، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى بين وزيري الشؤون الخارجية وسامي المسؤولين بالبلدين.

كما أجرى السيد بوريطة مباحثات مع نظيرته السورينامية، إلديز بولاك-بيغلي، تمحورت حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جددت السورينام قرارها بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، معربة عن دعمها لحل سياسي ونهائي للنزاع الاقليمي المفتعل حول الصحراء في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.

و “جددت حكومة جمهورية السورينام قرارها المتخذ بتاريخ 09 مارس 2016 و الذي أبلغته للأمم المتحدة، وبمقتضاه سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية”، وفقا لبيان مشترك تم توقيعه بمناسبة الزيارة الرسمية التي شرع في إجرائها إلى السورينام اليوم الأربعاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

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