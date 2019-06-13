حادثة سير مميتة جراء اصطدام عنيف بين دراجتين ناريتين بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

قتيلة و6 مصابين هي حصيلة حادثة سير وقعت فصولها الدموية، ليلة أمس الأربعاء، غير بعيد من وسط مدينة الجديدة، جراء اصطدام عنيف بين دراجتين ناريتين.

وحسب مصادر الجريدة، فإن دراجتين ناريتين من نوع “كوازاكي” وس90″ اصطدمتا فيما بينهما، في حدود الساعة العاشرة من ليلة أمس الأربعاء، على مقربة من حديقة الحسن الثاني، المعروفة ب”بارك سبيني”، وتحديدا عند الأضواء المنظمة لحركة المرور ‘فوروج)، في تقاطع شارع ابن خلدون وشارع الجيش الملكي.

هذا وأسفر الحادث في حينه عن مصرع شابة في مقتبل العمر (23 سنة)، كانت على متن إحدى الدراجتين الناريتين، وإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، ضمنهم امرأتان تشتغلان لدى مركز تجاري بعاصمة دكالة، كانتا عائدتين لتوهما من العمل.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0