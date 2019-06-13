أنانية فيصل فجر تغضب الجمهور المغربي

هبة سبور

غاب زئير أسود الأطلس عن ملعب مراكش الكبير، بعدما خسر المنتخب الوطني لكرة القدم بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعته بنظيره الغامبي امس الاربعاء .

وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة اعلان الحكم عن ضربة جزاء لصالح المنتخب الوطني سددها فيصل فجر بين يدي الحارس الغامبي، بعدما رفض منحها لحمد الله العائد لعرين الأسود بعد غياب طويل، في لقطة مثيرة للجدل ظهر من خلالها غياب الانسجام لحد الان بين لاعبي رونار الجدد والقدامى.

وجرت لقطة فيصل فجر عليه غضب المغاربة والذين لم يستسيغو الطريقة التي تعامل بها فجر مع الكرات الحرة ، وكيف كان يتعمد تنفيد جميع المخالفات في الوقت الذي كان فيه حمد الله يحتاج للتسجيل من أجل رفع معنوياته قبل الدخول في مغامرة الكان.

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