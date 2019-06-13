أنانية فيصل فجر تغضب الجمهور المغربي

هبة سبور
غاب زئير أسود الأطلس عن ملعب مراكش الكبير، بعدما خسر المنتخب الوطني لكرة القدم بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعته بنظيره الغامبي امس الاربعاء .
وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة اعلان الحكم عن ضربة جزاء لصالح المنتخب الوطني سددها فيصل فجر بين يدي الحارس الغامبي، بعدما رفض منحها لحمد الله العائد لعرين الأسود بعد غياب طويل، في لقطة مثيرة للجدل ظهر من خلالها غياب الانسجام لحد الان بين لاعبي رونار الجدد والقدامى.
وجرت لقطة فيصل فجر عليه غضب المغاربة والذين لم يستسيغو الطريقة التي تعامل بها فجر مع الكرات الحرة ، وكيف كان يتعمد تنفيد جميع المخالفات في الوقت الذي كان فيه حمد الله يحتاج للتسجيل من أجل رفع معنوياته قبل الدخول في مغامرة الكان.
محمد
في 13:52
انخفض مستوى فجر بشكل كبير وقد بين عن عدم احترافيته وانعدام روح الفريق عند اللاعب حيث تغلب عليه الانانية وهذه خصلة دنيئة.
عبدو
في 18:54
مكاين لا فجر لا صبح كائن غير التمكريه
ولد البلاد
في 16:37
المنتخب الوطني يسيطر عليه اللوبي الفرنكفوني المتمثل في العجزة بلهندة و بن عطية و بو طيب و فجر و بوصوفة بتزكية من الفرنكفوني حجي الذي تسبب في طرد الزاكي و استقطاب رونار الذي يبدو أن لا سلطة له أمام حجي و اللوبي الفرنكفوني. الانسجام كائن فقط بين المحليين و العناصر القادمة من هولندا و إسبانيا و هم كلهم متواضعون و الله يعمرها دار عكس الفرنكفونيين المتكبرين الحكارين النقابيين المدللين الذين بسببهم لا ينادى على المحليين و يهميش المحليون الذين وصلوا المنتخب كما وقع مع الكعبي. و المرء ابن بيئته.
كان هذا حال المنتخب منذ هنري ميشال و سيبقى كذلك ما دام الفرنكفونيون مسيطرين على صناعة القرار داخل المنتخب.
الجامعة المسكينة تظن أنه يكفي إغراق اللاعبين بالأموال و تدليلهم كي يصير عندنا منتخب قوي و يغضون الطرف عن روح الفريق التي ليست موجودة عند الفرنكفونيين العجزة.