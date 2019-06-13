بركان.. السلطات تقود حملة لتحرير الملك العام

هبة بريس : وجدة

بدأت مصالح المجلس الجماعي لبركان منذ يوم الاثنين 10 يونيو الجاري ،بأمر ودعم من عامل اقليم بركان والامن الوطني والقوات المساعدة عملية اخلاء الملك العام ، حيث شملت العملية العربات اليدوية والمجرورة والدراجات الثلاثية العجلات والمقاهي والمتاجر واللوحات الاشهارية والسياجات والعربات الغير المرخصة وغيرها من انواع الاختلالات.

وقبل عملية إخلاء الملك العام من مختلف التجاوزات بجميع أشكالها، فقد عقد المجلس الجماعي اجتماعا موسعا للجنة المكلفة مع فعاليات المجتمع المدني ، وذلك لتحديد خطة العمل وتحديد التزامات كل الاطراف٠

وهذا، فقد استحسنت ساكنة مدينة بركان لمباشرة السلطات لتنظيم الملك العام وإعادة الأمور لطبيعتها العادية.

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