السلطات التربوية تتخذ إجرءات استثنائية لإنجاح امتحانات الباكالوريا بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

بلغ عدد المترشحين والمترشحات لامتحانات الباكالوريا، برسم دورة يونيو 2019، ما مجموعه 8587 مترشحا ومترشحة، بنسبة زيادة 1% مقارنة مع السنة الماضية. و بلغت نسبة الإناث 49,18 %، فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار 1502 بنسبة 17.49% من مجموع المترشحين.

وعليه، فقد بلغت نسبة الترشح بالتعليم العمومي 70.49 %، مقابل 12.2 % في التعليم الخصوصي، و17.49 % بالنسبة للأحرار.

وبخــصــوص الترشيحات، حسب أقطاب الشعب، فقد بلغ عدد المترشحين بالمسالك العلمية والتقنية 5910، منها 474 بالمسالك الدولية، فيما بلغ عدد المترشحين بالمسالك الأدبية والشرعية 2579، وبالباكالوريا المهنية 98، وقد توزعت الترشيحات على 21 مسلكا.

واستحضارا لأهمية هذا الاستحقاق الوطني، ومواصلة لتفعيل آليات تأمين الإجراء والتقيد بحكامة التقويم، وضمان موثوقية ومصداقية النتائج، وتكافئ الفرص، فقد انخرطت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة في هذه السياقات، منذ وقت مبكر من السنة الدراسية 2018-2019. حيث تم تنظيم حملات للتعبئة والتحسيس على المستوى الإقليمي والمحلي، لمحاربة ظاهرة الغش، والتعريف بالإجراءات القانونية المواكبة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإقليمية المختصة، إضافة إلى التنسيق مع مختلف المتدخلين، من أجل تأمين نقل المواضيع، ومراكز الحفظ. وفي هذا الصدد، فقد قررت المديرية الإقليمية التكفل بنقل المواضيع إلى جميع المراكز النائية. حرصا منها على جودة الامتحانات، حيث تم تشكيل الفرق المتحركة المحلية والإقليمية لليقظة والتتبع لزجر الغش، لمنع مختلف الوسائط المستعملة فيه.

وعلى مستوى التنظيم المادي، فقد جندت المديرية الإقليمية ما يفوق 1100 مكلفا بالمراقبة، و29 ملاحظا، وتخصيص 418 قاعة موزعة على 29 مركزا. وكما سبق الإعلان عن ذلك، فإن اختبارات الدورة العادية للباكالوريا تجرى أيام الثلاثاء – الأربعاء – الخميس 11 – 12 – 13 يونيو 2019، والدورة الاستدراكية أيام 4-5-6 يوليوز 2019.

وسيتم الإعلان عن النتائج يوم 26 يونيو 2019، و يوم 13 يوليوز 2019 بالنسبة للدورة الاستدراكية. علما أن الامتحان الجهوي قد تم إجراؤه يومي السبت والاثنين 08 – 10 يونيو 2019، على أن تجرى الدورة الاستدراكية يومي 2-3 يوليوز 2019.

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