كان مصابا بداء التهاب السحايا .. وفاة سجين بطنجة

هبة بريس

أعلنت إدارة السجن المحلي بطنجة وفاة نزيل بسبب مضاعفات داء التهاب السحايا مؤكدة أنها قامت بتقديم علاجات وقائية للسجناء منعا لانتشار الداء.

وأورد بلاغ للمؤسسة أن النزيل المسمى قيد حياته (ب.ف) توفي الأربعاء بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة طنجة، وذلك على إثر مضاعفات إصابته بداء التهاب السحايا.

وأوضح المصدر أنه تم نقل النزيل المتوفى إلى المستشفى المذكور بصفة استعجالية بتاريخ 4 يونيو إثر تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، وذلك من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وبمجرد ظهور هذه الحالة، يقول البلاغ، تدخلت إدارة المؤسسة، بتنسيق ميداني فوري مع مندوبية الصحة بعمالة طنجة، من أجل اتخاذ الإجراءات الطبية المعمول بها في هذا المجال، حيث تم تقديم العلاجات الوقائية لمجموعة من السجناء والموظفين من أجل منع أسباب انتشار هذا الداء في صفوفهم. وبفضل الإجراءات الوقائية المتخذة، لم تسجل أي حالة إصابة أخرى لا في صفوف الموظفين ولا في صفوف السجناء.

وأكد البلاغ أن مصلحة الرعاية الصحية بالسجن المحلي بطنجة، وبتنسيق مع المندوبية المذكورة، تتابع الوضع باستمرار.

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