الشركات اليابانية مهتمة بالاستثمار في قطاعي الكهرباء والماء بالمغرب

هبة بريس – الرباط

على هامش مشاركته في قمة منظومة الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، التي جمعت باليابان أكبر الشركات العالمية للكهرباء، عقد عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اجتماعات مع مستثمرين يابانيين مسؤولين عن شركات فاعلة في قطاعات الكهرباء والماء، كما اجتمع مع المدراء العامين للشركات الأعضاء في قمة منظومة الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة.

خلال هذه الاجتماعات، قدم الحافظي الاستراتيجيات التي أطلقتها المملكة المغربية والمتعلقة بتطوير هذين القطاعين الحيويين، كما قام بعرض المشاريع الكبرى الجاري إنجازها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والتي من شأنها أن تشكل فرصا استثمارية هامة.

وقد حظيت هذه المشاريع المرتبطة بكل من قطاعي الكهرباء والماء باهتمام هؤلاء المستثمرين اليابانيين الذين يمثلون أكبر الشركات العالمية والشركات الأعضاء في قمة منظومة الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة والذين أعربوا عن استعدادهم للمساهمة فيها.

لقد انعقدت هذه الاجتماعات بكل من أوساكا وطوكيو بحضور السيد رشاد بوهلال، سفيرجلالة الملك نصره الله باليابان.

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