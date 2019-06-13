السورينام تشيد بدور الملك محمد السادس ك “قائد إفريقي”

هبة بريس

أشادت السورينام، الأربعاء 12 يونيو، بدور الملك محمد السادس ك “قائد افريقي”، وكذا بالمساهمة التي يقدمها جلالته للديبلوماسية الإقليمية سواء بافريقيا أو عبر العالم.

“إن حكومة السورينام تشيد بالدور الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس كقائد افريقي، من خلال التزام جلالته بخصوص الديبلوماسية الإقليمية سواء بافريقيا أو عبر العالم”، وفقا لبيان مشترك تم توقيعه بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها إلى السورينام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة.

ويتجلى هذا الالتزام من خلال “تقديم المساعدة التقنية، و في التربية والتكوين من أجل الرفع من التجارة والاستثمارات وتوطيد التنمية السوسيو-اقتصادية، كآليات لتعزيز الازدهار، والاستقرار، والسلام والأمن في العالم”، تضيف الوثيقة ذاتها التي صدرت عقب مباحثات بين السيد بوريطة ونظيرته السورينامية، إلديز بولاك-بيغلي.

كما اعربت حكومة السورينام عن امتنانها للمملكة بخصوص مساهمتها القيمة في مجال التنمية والتمويل.

وبمناسبة زيارة بوريطة إلى باراماريبو، جددت السورينام قرارها بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، معربة عن دعمها لحل سياسي ونهائي للنزاع الاقليمي المفتعل حول الصحراء في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.

وشكلت المباحثات بين السيد بوريطة والسيدة بولاك-بيغلي، التي جرت على الخصوص بحضور سفير المغرب في البرازيل و السورينام، السيد نبيل الدغوغي، مناسبة للتطرق إلى آخر التطورات حول قضية الصحراء المغربية وكذا لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة على الخصوص بالتجارة، والاستثمارات، والتبادلات الثقافية، والسياحة، وتبادل التجارب.

ودشن وزير الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الأربعاء زيارة إلى السورينام حيث أجرى مباحثات مع عدد من سامي المسؤولين بالبلد الكاريبي.

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