الجزائر .. إيقاف المرشح الرئاسي علي غديري

نُشر بتاريخ :  2019-06-13 - 09:37
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هبة بريس - وكالات

أكد مصدر مقرب من المرشح الرئاسي علي غديري، أن هذا الأخير تم إيقافه مساء الأربعاء من طرف جهة أمنية.

وأضاف المصدر، أنه لا يعلم الجهه التي اعتقلت علي غديري.

وقالت وسائل إعلام جزائرية، إن الاعتقال حصل على الساعة السابعة من مساء الأربعاء في بيته من قبل أعوان أمن، ولأسباب مجهولة.

يذكر أن علي غديري كان من بين أول الشخصيات التي أعلنت خوضها غمار انتخابات الرئاسة للعام 2019 في مواجهة بوتفليقة.

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تعليق واحد

  1. محمد

    في 11:36

    دولة المافيات ماذا تنتصر من أتباع فرنسا

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