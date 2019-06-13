إصابات في حادثة سير خطيرة بطنجة

اس.بويعقوبي – هبة بريس

لازال شبح حوادث السير يخيم على سماء طنجة ، بحصده لمزيد من الضحايا حيث شهدت طريق الرباط في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس حادثة سير خطيرة قرب مركز الحليب .

وحسب المعطيات المتوفرة فالحادثة نتجت عن اصطدام قوي بين سيارتين بالنفق تحت ارضي اسفر عن اصابة خمسة اشخاص نقلوا على وجه السرعة صوب مستشفى محمد الخامس بطنجة حيث وصفت اصاباتهم بالبليغة .

ويرجح ان تكون السرعة المفرطة وفقدان السيطرة على المقود السبب الرئيسي في الحادثة التي وقعت بممر اضحى نقطة سوداء بالمدينة .

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