صفرو.. محاولة انتحار فاشلة لتلميذة بسبب مادة الرياضيات

نُشر بتاريخ :  2019-06-13 - 00:08
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ع محياوي – هبة بريس

علمت « هبة بريس » أن شابة تبلغ من العمر حوالي 17 سنة، أقدمت ظهر اليوم الثلاثاء 12 يونيو الجاري، على محاولة الانتحار برمي نفسها من الطابق الثاني بمنزل عائلتها بحجر الهواري بصفرو.

وقالت مصادرنا ان سبب محاولة الانتحار تعود لكون التلميذة لم تتوفق في انجاز مادة الرياضيات بسبب صعوبة الأسئلة المطروحة في اليوم الثاني من امتحان الباكالوريا برسم هذا الموسم.

وأكدت مصادرنا، أن التلميذة تم نقلها على وجه السرعة الى مستشفى محمد الخامس بصفرو ، و نظرا لخطورة حالتها المتدهورة تم نقلها صوب احدى المصحات الخاصة بطريق صفرو بفاس لتلقي العلاجات الضرورية، بعدما أصيبت بكسور بليغة على مستوى الرأس وفي أنحاء مختلفة من جسدها .

وقد دخلت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن صفرو على خط التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات محاولة الانتحار الفاشلة في انتظار التطورات الصحية خلال الساعات المقبلة.

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