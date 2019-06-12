تارودانت: ضبط ست حالات غش في امتحانات الباكالوريا

محمد ضباش ـ هبة بريس

تم ضبط ستة تلاميذ متلبسين في حالة غش باستعمال تقنيات متطورة خلال امتحانات الباكالوريا التي احتضنتها الثانوية التأهيلية الحسن الثاني باولاد تايمة اقليم تارودانت، صباح اليوم الاربعاء 12 يونيو 2019.

وحسب مصادر مطلعة، فقد توصلت ادارة المؤسسة بمعلومات استعلاماتية تؤكد حدوث حالات غش بالمؤسسة خلال حصة الامتحانات الخاصة بالباكالوريا، حيث تم ضبط ستة تلاميذ (3 منهم ينتمون لمؤسسة عمومية و3 لمؤسسة خاصة) متورطين بالغش في الامتحان باستعمال اليات متطورة عبارة عن سماعات دقيقة داخل الآذان وأجهزة للتواصل اللاسلكي، من أجل تسهيل التواصل مع أشخاص خارج مراكز الامتحان من أجل إمدادهم بالأجوبة.

وحسب ذات المصادر، ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة من طرف التلاميذ الذين تم ضبطهم بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني، فقد تم اتخاذ إجراء قانونية ومسطرية في حقهم الاظناء، حيث تم الاستماع اليهم من طرف الضابطة القضائية لدى مفوضية الشرطة بأولاد تايمة في المنسوب اليهم، مع متابعتهم في في حالة سراح من لدن النيابة العامة المختصة.

هذا وجدير بالذكر أن حالات الغش التي تم ضبطها إلى حدود صباح اليوم الثاني من الامتحانات الوطني لنيل شهادة الباكالوريا، دورة يونيو 2019، قد ارتفع إلى اثنى عشرة تلميذا وتلميذة، وذلك بمختلف مراكز التباري بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت.

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