أساتذة الطب يردون بقوة على قرارات أمزازي بتوقيف زملائهم

هبة بريس ـ الرباط
أعلن أساتذة الطب والصيدلة بمدينة مراكش؛ يومه الأربعاء 12 يونيو الجاري، مقاطعتهم لجميع الأنشطة البيداغوجية والإدارية داخل كلية الطب والصيدلة، ردا على توقيف وزير التعليم العالي؛ سعيد أمزازي، ثلاثة أساتذة الطب “متضامنين مع الطلبة المقاطعين للدراسة والتداريب”.
وأكد أساتذة الطب والصيدلة بمدينة مراكش؛ في بلاغ وصل هبة بريس مقاطعتهم لإمتحانات الطلبة وامتحانات التخصص، بالإضافة للإمتناع عن مناقشة الأطروحات الجامعية، مطالبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالسحب الفوري، للقرار الذي وصفوه بـ”الجائر والتعسفي؛ الذي لا سند إداري ولا قانوني له”.
وكان وزير التعليم العالي؛ سعيد أمزازي، قد أصدر يوم أمس قراره بتوقيف كل من أساتذة الطب؛ سعيد أمال من مراكش، إسماعيل رموز من أكادير، أحمد بلحوس من الدار البيضاء، نظرا لما إعتبرته إشعارات التوقيف التي توصلوا بها “إخلالهم بالتزاماتهم المهنية”، لذلك تقرر توقيفهم عن العمل وتوقيف أجرتهم، وعرض ملفهم على المجلس التأديبي.
غير معروف
في 22:46
تحية تقدير واحترام للأساتذة الإجلاء دمتم مفخرة للبلاد
مغربي
في 23:19
تحية تقدير واحترام للوزير الشهم والشجاع أمزازي، وفقك الله ونصرك على هذه المافيا المجرمة التي تريد الاستفراد بجيوب المغاربة.
Rue.chouhada4@yaho.com
في 23:35
يجب ان يتحملوا مسءولية اعمالهم والوزارة يجب ان ترد عليهم بالحزم الذي يتطلبه موقفهم لا مجال للابتزامن اي كان والقانون فوق الكل
عابري م
في 05:23
لماذا لا تقبل الدولة الرأي الآخر وتفرض ما تريد ؛فالديموقراطية هي تقبل الآخر وخدمة الشعب وتطبيق العدالة الإجتماعية
nizar
في 08:32
اين رئيس الوزراء من كل ما يحدث ? كيف تآخذ قرارات خطيرة كتوقيف أساتذة في الطب لهم صيت وباع و لهم مهام جد حساسة و ذات اهمية وقيمة لاتقاس سواء في كليات الطب آوفي المستشفيات وحتى خارج آرض الوطن…. .. ..وكأن الامر عادي قرارتوقيف من وزير التعليم???? ما هذا!!!!!
جاكشان التعليم...
في 08:34
يقول المثل العبي خير الثناء والمدح ما كان على لسان الاحرار.ان يصل الوزير الى فصل اساتذة فهذا سلوك يؤسس للظلم والاحتقار. كل من تكلم بحق يجوع ويشرد .الانسان العربي لا يفتح فمه الا عند صانع الاسنان…هذا سلوك يقضي على دولة الحق والقانون فهناك القضاء . من اخطا يعرض على القضاء اما ان نعتبر الوزارة ضيعة فلايقبله عاقل لان الوزارة تدرس للتلاميذ مجزوءة حقوق الانسان…ان هذا التصرف يزيد نار الاحتجاج والغضب ….رجاؤنا تدخل الملك محمد السادس كما كان يتدخل المرحوم الحسن الثاني كلما راى زيغا وانحرافا لاننا كاباء نخاف من السنة الدراسية القادمة لانه اكيد انها ستكون مضطربة لان الوزير يراكم المشاكل ولا يحلها…
الشملالي جواد
في 10:26
الوقوف في وجه الحكومة و قراراتها خيانة للوطن
الخوصصة هي الحل للنهوض باقتصاد البلاد في جميع المجالات لأن موارد البلاد تكاد تكون منعدمة بعد وجود تغرات في النظام الضريبي التي تمكن من التهرب الضريبي
الشعب لم يفهم بعد بوجود حرب إقتصادية التي تقتضي منا أن نقول نعم لجميع قرارات حكومتنا مثلا بالنسبة لقطاع الصحة التي تشكل ميزانيتها 5% لهذا يجب فتح الباب للقطاع الخاص
الشملالي جواد
في 11:00
الذي يقف في وجه الدولة فهو خائن للوطن
إنكم لم تفهمو أن هناك حرب إقتصادية شرسة التي تدمر الميزان التجاري للدول ففي بلدنا الحبيب قد تأثر كثيرالهذا فإن جميع المجالات الحيوية بما فيها الصحة و التعليم فإن الميزانية المخصصة لا تكفي لتطورها لهذا قررت الدولة بوضع مخطط للخوصصة الذي يمكن القطاع الخاص في مساعدة الدولة لخفض هذا العجز و القيام بإصلاح النظام الضريبي للوقوف في وجه المتهربين
يجب قبول جميع قرارات الدولة لأنها في صالحنا مثلا بالنسبة التوظيف بالتعاقد إنه حل نهائي لوقف الفساد المستشري في هذا القطاع لأن المستوى الحالي لا يمكنه النهوض بالتعليم لهذا يجب خوصصته لتقليل عبئ الدولة
و بالنسبة لقطاع الصحة إن الأساتذة و الطلاب يرتكبون خطأ فادحا لأنهم يعتبرون أن الخوصصة ستأثر على مسارهم المهني عسا أن تكره شئ وهو خير لكم
لكي نحافظ على بلادنا من حيث السياسة و الإقتصاد
وجميع المجالات الحيوية يجب عدم رفض قرارات الدولة
لأنها في مصلحتنا
الله الوطن الملك
سعيد
في 13:08
لازالت طائفة من الاخيار تدافع عن هده الامة بكل الوسائل المتاحة ولو على حساب لقمة عيشها
تحية للاساتدة الدكاترة
علي
في 18:47
جل الوزراء يعملون بطريقة مزاجية
وعندما يصبح وزيرا هو الذي دائما على حق ” ولو طارت معزة”
والأدهى انه لايقبل ابدا ان يصبح مواطنا عاديا بعد استوزاره بل يريد الخلود في المنصب أو توريثه
المغترب في وطنه...
في 08:28
لو دامت لغيرك لما وصلت اليك….عبارة حكيمة مكتوبة على واجهة مجلس النواب اللبناني…بيروت التي بكتبها واختلافها انبتقت نور الحرية وصمد ضد الاحتلال…دروس نرجو لمسؤولينا الاعتبار بها.الوزير لا يحترم المواطن ولا يعترف بالخطا. الاعتراف فضيلة.المسؤول لا يتسرع وخصوصا في ميدان كالتعليم لانه يغامر بمستقبل اجيال والا لماذا رفض مفكر وفيلسوف منصب وزير التعليم مثلا جان بول سارتر….الغضب والانفعال والانانيةو…صفات يجب على المسؤول الابتعاد عنها…ثم القاء التهم على الاخرين لعجز وقصور تفكير…لسوء الحظ اننا في المجتمع ندين الراي الوحيد ولن هو المطبق في الواقع…ما خاب من استشار…ابناؤنا ودائع بين ايديكم فكونوا حريصين عليها لان الله سبحانه وتعالى سيجازي كل واحد على فعله…