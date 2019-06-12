ضابط شرطة يشهر سلاحه في وجه متهم بحيازة وترويج المخدرات بالبيضاء

هبة بريس ـ الرباط

أشهر ضابط شرطة يعمل بفرقة مكافحة المخدرات بمنطقة الفداء درب السلطان بالدار البيضاء سلاحه الوظيفي دون أن يضطر لاستخدامه، زوال اليوم الأربعاء، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي يشتبه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ضابط الشرطة اضطر لإشهار سلاحه الوظيفي بعدما احتشد مجموعة من الأشخاص بمكان التوقيف، وحاولوا عرقلة الإجراءات الأمنية المتعلقة بالضبط والحجز، في محاولة لتمكين المشتبه فيه من الفرار، وهي المحاولة التي تم إجهاضها بفضل نجاعة التدخل الأمني.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية بعدما تم ضبطه متلبسا بحيازة أقراص وعقاقير مهلوسة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة بغرض تشخيص هويات باقي الأشخاص الذين حاولوا عرقلة التدخل الأمني، وذلك تمهيدا لتوقيفهم وإخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة.

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