هكذا أجرى سجناء عكاشة امتحانات الباكالوريا

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أشرف عبد المومن طالب مدير الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات، منذ الساعات الأولى على عملية تتبع اجراءات امتحانات الباكالوريا في يومها الثاني داخل أروقة سجن عكاشة وبالضبط بمركز إجراء الإمتحان الوطني الموحد، حيث كان في استقباله مدير المركب السجني عكاشة و المدير الجهوي للإدارة السجون. واطلع عبد المومن طالب على إجراءات الامتحانات من حراسة وكتابة كما قام بزيارة للقاعات للوقوف عن كثب على سير العملية التي مرت في ظروف جيدة، حيث خلفت الزيارة ردود افعال متباينة بين مختلف المتدخلين والمترشحين الذين ثمنوا المجهودات المبدولة.

الزيارة التفقدية التي حضرتها كل من المديرة الإقليمية بعين السبع الحي المحمدي بمعية رئيس مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري بالأكاديمية ورئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية، وقف من خلالها أعضاء الوفد على المجهودات المبدولة من قبل القائمين على الشأن التعليمي بالجهة لتحسين ظروف استقبال المترشحين وضمان تكافؤ الفرص، منوهين بالانخراط التام للاطر الادارية والتربوية بمختلف مراكز الامتحانات بالجهة، وكذا الدور الفعال لجمعيات اباء وامهات واولياء التلاميذ في مواكبة الامتحان الوطني، والدور الريادي لمصالح الامن الوطني والدرك الملكي المرابطين على ابواب المؤسسات التعليمية حفاظا على أمن وسلامة المترشحين والفرق الادارية والتربوية.

ويشار، ان امتحانات الباكالوريا لهذه السنة عرفت استعدادا استثنائيا بدءا من تشديد المراقبة على المنطقة المخصصة للاعتكاف بالاكاديمية الجهوية وتثبيت العديد من كاميرات المراقبة وتوفير حراسة لصيقة، وسن قوانين صارمة لزجر الغش، وكلها مجهودات تروم انجاح المحطة واتاحة المنافسة الشريفة لجميع المترشحين والمترشحات.

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